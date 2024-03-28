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Медведев: «Зенит» не будет рассматривать кандидатуру Черышева в качестве усиления

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что в клубе не намерены рассматривать кандидатуру российского полузащитника итальянской «Венеции» Дениса Черышева в качестве усиления состава.

«Зенит» не будет рассматривать кандидатуру Дениса Черышева в качестве усиления», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что летом 2024 года 33-летний Денис Черышев покинет «Венецию» и станет свободным агентом.

В сезоне-2023/2024 итальянской Серии В Денис Черышев провёл восемь матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Ранее российский полузащитник выступал в испанских «Валенсии», «Вильярреале», «Севилье» и мадридском «Реале».

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