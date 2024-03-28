Кудряшов: смена тренера — правильный шаг, если «Краснодар» хочет бороться за чемпионство

Бывший защитник «Спартака», «Факела» и сборной России Фёдор Кудряшов поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиге.

«У «Зенита» есть психология победителя, они чётко знают, что нужно делать, как добиваться чемпионства. Надеюсь, что «Динамо» навяжет борьбу, в этом сезоне оставляют очень приятное впечатление.

По «Краснодару» сложно сказать. Нужно посмотреть, как они будут играть после паузы на матчи сборных. После зимнего перерыва команда выглядела не очень уверенно. Чёткого рисунка, как в первой части сезона, не было. Думаю, что смена тренера — правильный шаг, если команда хочет до конца бороться за чемпионство», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

После 20 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги лидерство в турнире захватил санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков. На втором месте идёт «Краснодар» с 39 очками. Московское «Динамо» расположилось на третьей позиции и имеет в своём активе 38 очков.

Напомним, Кудряшов объявил о завершении карьеры зимой 2024 года. Последним клубом защитника стал «Факел», куда он перешёл из «Антальяспора» минувшим летом. В нынешнем сезоне 36-летний защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В течение карьеры Кудряшов выступал за московский «Спартак», «Ахмат», «Ростов», «Сочи» и другие команды.