Юрий Белоус назвал клуб РПЛ с самыми перспективными российскими футболистами

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус рассказал, в каком клубе РПЛ, по его мнению, самые перспективные футболисты.

«В «Локомотиве» собраны хорошие российские футболисты. Они ещё растут, в команде молодой тренер. Молодым всегда свойственна нестабильность. «Локомотиву» нужен результат, но пока его нет. В команде самые перспективные российские футболисты. Они уже сегодня играют на самом высоком уровне», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

На данный момент московский «Локомотив» располагается на пятой строчке таблицы Российской Премьер-Лиги с 32 очками, набранными в 20 встречах. В следующем туре РПЛ железнодорожники встретятся с «Краснодаром». Их матч пройдет 31 марта в 19:30 мск.