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Сборная Сербии представила форму на Евро-2024

Сборная Сербии представила форму на Евро-2024
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Сборная Сербии на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) представила два комплекта формы на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Техническим спонсором команды выступил известный немецкий экипировщик Puma.

Фото: Сербский футбольный союз

Фото: Сербский футбольный союз

Напомним, сербы сыграют в группе C вместе со сборными Англии, Словении и Дании. Отметим, что сборная Сербии попала на групповой этап турнира впервые в своей истории.

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Действующим обладателем трофея является сборная Италии. В 2021 году итальянская национальная команда переиграла в финале сборную Англии. Отметим, что тот матч проходил на лондонском стадионе «Уэмбли».

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