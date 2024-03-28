Тошич: без удаления результат сборной Сербии был бы иным, но это не умаляет победы России

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о товарищеском матче сборных России и Сербии. 21 марта сборная России одержала победу со счётом 4:0.

«Конечно, я смотрел матч сборной России с Сербией. Красная карточка очень поменяла всю игру. В сегодняшнем футболе и мне, и многим болельщикам непонятны многие решения судей. Особенно двойное наказание в виде пенальти и красной карточки, ещё и в товарищеском матче. В случае с удалением Гаича, мне кажется, судья ошибся и был слишком строг. Достаточно было пенальти.

После удаления сборной Сербии было очень тяжело. До этого команда выглядела хорошо. Я очень хорошо знаю сборную Сербии и уверен, что результат был бы иным. Но это, конечно, не умаляет победы России», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.