«Ливерпуль» отказался от идеи приглашения Хаби Алонсо

В «Ливерпуле» отказались от идеи пригласить наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Как сообщает The Times, «Ливерпуль» больше не рассматривают вариант с назначением Алонсо, поскольку испанец намерен остаться в «Байере» как минимум ещё на один сезон. Отмечается, что руководство «красных» переключится на альтернативных кандидатов — в шорт-лист клуба входят возглавляющий «Спортинг» Рубен Аморим и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 26 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.