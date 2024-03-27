Хаби Алонсо сделает «Байер» чемпионом Германии. Пора мечтать о большем!

«Фармацевты» очень близки к золотым медалям. Самое время подумать об историческом достижении и еврокубке.

Так уж сложилось, что в чемпионате Германии много лет доминирует мюнхенская «Бавария». Грамотное управление ресурсами — это то, на чём строится её успех. Система развита настолько грамотно, что мюнхенцы не только регулярно выигрывают трофеи, но и приносят дивиденды акционерам. Ни один другой немецкий клуб подобным похвастаться не может.

Этот сезон должен был пройти по обыкновению под диктовку «Баварии». Только вот у Хаби Алонсо оказалось своё мнение на этот счёт. Бывший полузащитник мюнхенцев, мадридского «Реала» и «Ливерпуля» сотворил из «Байера» настоящего Голема. Прошло уже больше половины сезона, а он до сих пор не потерпел ни одного поражения!

Это какое-то чудо? Или же результат кропотливой сложной работы, которую проделал Алонсо? И то, и другое! Тренер раскрыл кучу талантов, поставил команде из Леверкузена несравненный футбол, а ещё заставил поверить, что она способна обыграть «Баварию» и преуспеть во всех турнирах.

Да-да, «Байер» может выиграть по итогам сезона-2023/2024 сразу три трофея — Кубок и чемпионат Германии, а также Лигу Европы. В первом турнире у «фармацевтов» вообще не должно возникнуть никаких проблем. Помимо них, в полуфинал Кубка страны сумели выйти только клубы из низших лиг — «Фортуна», «Саарбрюккен» и «Кайзерслаутерн».

Хаби Алонсо не допустит недооценки соперников и не позволит подопечным наломать дров. Во всех аспектах его футболисты сильнее. У них на ином уровне контроль мяча, сыгранность и не только. Поставить на победу «Байера» в Кубке Германии можно с коэффициентом 1.20.

Далее — Бундеслига. «Львам» осталось встретиться с «Хоффенхаймом», «Унионом», «Вердером», дортмундской «Боруссией», «Штутгартом», франкфуртским «Айнтрахтом», «Бохумом» и «Аугсбургом». Именно в таком порядке. Могут потрепать нервы только «шмели» и «швабы». Сложности следующие: матчи идут один за другим, в обеих «Байер» сыграет на выезде, а соперники находятся в хорошей форме.

Дома «фармацевты» сыграли с «Боруссией» и «Штутгартом» вничью — в обоих случаях 1:1. Если прикинуть, то у Алонсо есть все шансы закрыть сезон Бундеслиги без поражений. Тренер настроит подопечных как надо и очень хорошо подготовит к финальному отрезку сезона. В этом нет никаких сомнений.

В матче 21-го тура первенства подопечные Алонсо учинили разгром «Баварии» — 3:0. Они не оставили обладающему куда большим объёмом резервов сопернику никаких шансов. Во встречах со «шмелями» и «швабами» ожидается та же картина. Настрой и тщательная подготовка — залог успеха «львов». Поставить на то, что они закончат сезон-2023/2024 в Бундеслиге без поражений, можно с коэффициентом 2.40.

Как бы ни был хорош Алонсо, Клопп — лучше

Алонсо — уникум. Однако на каждую рыбу находится рыба покрупнее. В Лиге Европы таковая есть. Главным фаворитом турнира видится «Ливерпуль», до недавнего времени также претендовавший на победу во всех соревнованиях. Возглавляет мерсисайдцев опытный Юрген Клопп, прекрасно знающий, как устроен футбол в Германии.

За много лет работы в «Ливерпуле» Клопп создал такую команду, с которой «Байеру» конкурировать рано. Но, возможно, нас ждёт сенсация и вылет «мерсисайдцев» из турнира. Поставить на то, что «Байер» проведёт сезон-2023/2024 без поражений во всех турнирах, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.80.

Только это очень рискованная ставка. Уже на стадии 1/8 финала у «фармацевтов» возникли серьёзные проблемы с «Карабахом» (2:2 и 3:2). На международной арене всё устроено совсем иначе. В чемпионате Германии есть стабильность и понимание с кем и как нужно сыграть. От еврокубков можно ждать чего угодно.

Поэтому лучше ограничиться ставками на победу «Байера» в Кубке Германии и отсутствии поражений в Бундеслиге. Для успешного выступления на международной арене нужно больше опыта и ресурсов. Но аппетит приходит во время еды. Эта команда достойна большего, чем просто победа в чемпионате Германии!

Закончить сезон Бундеслиги без единого поражения. И стать не только ещё одним сенсационным чемпионом страны, но и настоящей легендой. Мечты становятся реальностью благодаря таланту, упорной работе и умению справляться с нарастающим давлением.

С первым и вторым компонентами в Леверкузене сейчас полный порядок. На финише сезона проверим, как обстоят дела с третьим.

Ставка 1: победа «Байера» в Кубке Германии за коэффициент 1.20.

Ставка 2: «Байер» закончит сезон-2023/2024 в Бундеслиге без поражений за 2.40.