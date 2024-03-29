Чемпионат России по футболу: расписание матчей 22-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов» откроется 22-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры пройдут 29, 30 и 31 марта. Отметим, что матчи 21-го тура были перенесены на конец апреля из-за проходивших с 15 по 17 марта выборов президента Российской Федерации. Представляем вашему вниманию полное расписание игр 22-го тура РПЛ.
Чемпионат России сезона-2023/2024, 22-й тур:
29 марта, пятница:
«Динамо» — «Ростов», 19:30 мск.
30 марта, суббота:
«Крылья Советов» — «Зенит», 14:00 мск;
«Сочи» — ЦСКА, 16:30 мск;
«Балтика» — «Пари Нижний Новгород», 17:30 мск;
«Спартак» — «Урал», 19:00 мск.
31 марта, воскресенье:
«Факел» — «Оренбург», 14:00 мск;
«Рубин» — «Ахмат», 16:30 мск;
«Локомотив» — «Краснодар», 19:30 мск.
Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидером таблицы РПЛ является «Зенита», набравший 40 очков. Второе место занимает «Краснодар» (39 очков). Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).