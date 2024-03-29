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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 22-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 22-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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Сегодня, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов» откроется 22-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры пройдут 29, 30 и 31 марта. Отметим, что матчи 21-го тура были перенесены на конец апреля из-за проходивших с 15 по 17 марта выборов президента Российской Федерации. Представляем вашему вниманию полное расписание игр 22-го тура РПЛ.

Чемпионат России сезона-2023/2024, 22-й тур:

29 марта, пятница:

«Динамо» — «Ростов», 19:30 мск.

30 марта, суббота:

«Крылья Советов» — «Зенит», 14:00 мск;

«Сочи» — ЦСКА, 16:30 мск;

«Балтика» — «Пари Нижний Новгород», 17:30 мск;

«Спартак» — «Урал», 19:00 мск.

31 марта, воскресенье:

«Факел» — «Оренбург», 14:00 мск;

«Рубин» — «Ахмат», 16:30 мск;

«Локомотив» — «Краснодар», 19:30 мск.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидером таблицы РПЛ является «Зенита», набравший 40 очков. Второе место занимает «Краснодар» (39 очков). Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

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