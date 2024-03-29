Чемпионат России по футболу: расписание матчей 22-го тура РПЛ сезона-2023/2024

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Сегодня, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов» откроется 22-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры пройдут 29, 30 и 31 марта. Отметим, что матчи 21-го тура были перенесены на конец апреля из-за проходивших с 15 по 17 марта выборов президента Российской Федерации. Представляем вашему вниманию полное расписание игр 22-го тура РПЛ.

Чемпионат России сезона-2023/2024, 22-й тур:

29 марта, пятница:

«Динамо» — «Ростов», 19:30 мск.

30 марта, суббота:

«Крылья Советов» — «Зенит», 14:00 мск;

«Сочи» — ЦСКА, 16:30 мск;

«Балтика» — «Пари Нижний Новгород», 17:30 мск;

«Спартак» — «Урал», 19:00 мск.

31 марта, воскресенье:

«Факел» — «Оренбург», 14:00 мск;

«Рубин» — «Ахмат», 16:30 мск;

«Локомотив» — «Краснодар», 19:30 мск.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидером таблицы РПЛ является «Зенита», набравший 40 очков. Второе место занимает «Краснодар» (39 очков). Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

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