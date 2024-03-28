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Семак — о лидерстве «Зенита»: когда ты наверху, то понимаешь, что всё зависит от тебя

Семак — о лидерстве «Зенита»: когда ты наверху, то понимаешь, что всё зависит от тебя
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о турнирном положении своей команды. После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 40 очков.

«Когда ты идёшь наверху, ты понимаешь, что всё зависит только от тебя. Когда ты догоняешь, ты с максимальной концентрацией подходишь к каждому матчу, понимая, что каждая ошибка может тебе дорого стоить. Возвращение на вершину занимает достаточно много времени — нужно ждать ошибок соперника», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 14:00 по московскому времени.

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