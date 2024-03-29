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Бывшего гендиректора «Новосибирска» задержали по подозрению в мошенничестве

Бывшего гендиректора «Новосибирска» задержали по подозрению в мошенничестве
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Бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов задержан в Новосибирске по подозрению в мошенничестве.

«Перлов задержан, днём в Центральном районном суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — приводит слова неназванного представителя правоохранительных органов ТАСС.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Перлова связано с хищением средств субсидии, которая была получена клубом в рамках региональной программы по развитию культуры и спорта в Новосибирской области. Речь идёт о сумме, исчисляемой в миллионах рублей. Андрею Перлову 62 года. Он занимался лёгкой атлетикой и является заслуженным мастером спорта СССР (1990), а также чемпионом Олимпийских игр 1992 года в ходьбе на 50 км. Должность генерального директора ФК «Новосибирск» Перлов занимал с 2020 по 2022 год.

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