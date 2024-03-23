Мелбет Первая лига объявила о переносе всех матчей 24-го тура, которые должны были пройти 23-24 марта.

«Уважаемые болельщики, в связи с трагическими событиями, произошедшими вчера на территории Московской области, по решению РФС все матчи 24-го тура Первой лиги будут перенесены на резервные дни. О новых датах будет сообщено дополнительно.

Вся Футбольная национальная лига, а также все футболисты, тренеры и сотрудники клубов ФНЛ выражают свои соболезнования и поддержку родным и близким пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле», — сказано в официальном телеграм-канале Первой лиги.

Ранее пресс-службы клубов сообщили о переносе четырёх матчей 24-го тура Первой лиги: «Тюмень» — «СКА-Хабаровск», «Торпедо» — «Кубань», «Динамо» Махачкала — «Химки» и «КАМАЗ» — «Енисей». Также сообщалось, что встречи «Ленинградец» — «Арсенал» и «Волгарь» — «Нефтехимик» пройдут без зрителей.