Игорь Корнеев: у «Крыльев» нет шансов в матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Барселоны» и ЦСКА Игорь Корнеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Крыльями Советов». По словам Корнеева, сине-бело-голубые являются безоговорочным и очевидным фаворитом этой игры.

«Крылья Советов» — это команда, которая забивала больше, чем пропускала. Мы говорили о том, что как только они перестанут забивать столько, будут совсем другие результаты. «Зенит» — большой фаворит предстоящего матча. Если вспомнить о том, как усилился «Зенит», мне кажется, у «Крыльев» нет шансов. Семак — опытный тренер, он понимает силу «Крыльев» как никто другой. У «Зенита» исполнители совсем другого ранга, класса», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. «Крылья Советов» располагаются на восьмой строчке. Матч между сине-бело-голубыми и самарцами состоится 30 марта и начнётся в 14:00 по московскому времени.