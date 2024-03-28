Тренер «Зенита» Семак: мы понимаем, что «Крылья Советов» дома играют очень прилично

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о самарских «Крыльях Советов» перед встречей в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в Самаре в субботу, 30 марта. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

«Крылья Советов» на втором месте в лиге по результативности после «Зенита», но при этом предпоследние по пропущенным мячам? Результативность говорит об атакующем потенциале команды, который она реализует. И мы знаем игру соперника, и «Крылья» понимают, как мы играем. Думаю, что многое будет зависеть от того, как каждая из команд будет использовать свои преимущества. Мы понимаем, что самарцы дома играют очень прилично, это касается и результатов и качества игры, поэтому нам предстоит очень сложный матч», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше