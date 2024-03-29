Агент Ренана: грустно, что «Интернасьонал» не подержал Роберта после промаха с пенальти

Футбольный агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Роберта Ренана, выступающего на правах аренды в бразильском «Интернасьонале», высказался о том, что команда не поддержала игрока после нереализованного пенальти в полуфинале Лиги Гаушу с Жувентуде» (1:1, 5:6 по пен.). Встреча прошла 26 марта.

«Очень грустно, что команда не подержала Ренана после промаха в решающем пенальти. Но время лечит такие моменты. Что касается его будущего, то на данный момент, мы не рассматриваем уход из «Интернасьонала» и возвращение в «Зенит» тоже», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Ранее сообщалось, что некоторые ведущие игроки команды сначала обвинили защитника в поражении, а затем перестали с ним общаться, а «Интернасьональ» не намерен выкупать игрока у «Зенита».