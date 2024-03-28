Ренан извинился перед болельщиками «Интернасьонала» за нереализованный пенальти

Защитник бразильского «Интернасьонала» Роберт Ренан, выступающий на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита», извинился за незабитый пенальти в полуфинале Лиги Гаушу с Жувентуде» (1:1, 5:6 по пен.). Встреча прошла 26 марта.

«Моя ошибка не будет стёрта извинениями. Но первый шаг — извиниться перед болельщиками, командой, тренерским штабом и сотрудниками. Я обещаю поддерживать свой профессионализм каждый день, чтобы иметь возможность исправиться вместе со всеми. Мне очень грустно из-за того, что произошло, и из-за того, что я подвёл клуб. Я ни в коем случае не хотел проявить неуважение или пошутить. Единственное, что я могу сделать в данный момент, — это усердно работать, тренироваться усерднее и попытаться вернуть расположение всех болельщиков, которые всегда относились ко мне наилучшим образом с первого дня, когда я пришёл сюда.

Я молод, мне нужно многому научиться. Я беру на себя ответственность, я беру на себя риск! Как всегда было в моей жизни. Я такой, какой есть, и я вернусь сильнее», — написал Ренан в социальной сети.