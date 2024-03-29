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Хаби Алонсо принял решение остаться в «Байере» ещё на один сезон — Романо

Хаби Алонсо принял решение остаться в «Байере» ещё на один сезон — Романо
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо принял решение остаться в леверкузенском клубе ещё на один сезон, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на данные журналиста Пола Джойса.

По информации источника, вскоре испанский специалист объявит о принятом решении официально. Отмечается, что в 2025 году в контракте Алонсо с «Байером» станет активен пункт о выкупе. Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался от идеи приглашения Хаби Алонсо.

Испанец возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 26 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством Алонсо возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.

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