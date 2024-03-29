Денис Макаров: мы занимаемся самообманом. Уровень РПЛ падает с каждым годом

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров ответил на вопрос о том, стал ли чемпионат России интереснее в последние годы.

«Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом. Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге Конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов. В таких турнирах ты обычно растёшь, набираешься опыта. А здесь мы играем между собой, и лично у меня нет эмоций, которые были раньше. Тогда ты боролся за первое, второе, третье, четвёртое места, чтобы попасть в еврокубки, а сейчас просто соперничаешь внутри чемпионата. И ты знаешь, что не будешь играть по будням Лигу чемпионов, а по выходным — чемпионат», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.