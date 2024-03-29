Александр Мостовой: с удовольствием съездил бы к Юрану на стажировку в «Пари НН»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что с удовольствием бы съездил на стажировку в «Пари НН» к Сергею Юрану. Ранее возглавляющий нижегородцев российский специалист сообщил, что готов принять Мостового.

«С удовольствием съездил бы к Юрану на стажировку в «Пари НН». Пообщались бы с Серёгой и вспомнили свои лучшие молодые годы. Был бы рад приехать ещё в раз в красивый Нижний Новгород», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля прошлого года. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере Сергей работал с такими командами, как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Сибирь», «Шинник» и «Симург». Нижегородцы после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагаются на девятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Юрана сыграют с «Балтикой» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 17:30 мск.