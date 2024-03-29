Алонсо планирует взять защитника Фримпонга с собой в случае перехода в «Баварию»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо хочет взять с собой крайнего защитника «фармацевтов» Жереми Фримпонга в случае, если сам уйдёт в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает журналист и инсайдер Санти Уна в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» больше не рассматривают вариант с назначением Алонсо. Ожидается, что теперь «Бавария» станет главным претендентом на испанского тренера «фармацевтов». Фримпонг в нынешнем сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 11 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.