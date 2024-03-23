Обвиняемый в нарушении финансовых правил «Лестер» подал в суд на АПЛ

«Лестер», на текущий момент выступающий в Чемпионшипе, инициировал судебное разбирательство против английской Премьер-лиги, которая наложила на «лис» трансферное эмбарго из-за нарушения ими финансовых правил.

«Лестер» был вынужден подать два срочных судебных иска против Премьер-лиги и EFL (Английской футбольной лиги. — Прим. «Чемпионата»). «Лестер» будет добиваться, чтобы каждое из этих разбирательств рассматривалось соответствующей и полностью независимой юридической комиссией», — сказано в заявлении на официальном сайте английского клуба.

Напомним, в минувшую среду, 20 марта, АПЛ предъявила «Лестеру» обвинение в нарушении правил расходования средств высшей лиги, которые позволяют клубам терять не более £ 105 млн (€ 122 млн) в течение трёхлетнего периода.