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Григорян сравнил стили игры «Динамо» Лички и «Ростова» Карпина

Григорян сравнил стили игры «Динамо» Лички и «Ростова» Карпина
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Бывший тренер ряда российских клубов Александр Григорян сравнил стили игры московского «Динамо» под руководством Марцела Лички и футбольного клуба «Ростов» под предводительством Валерия Карпина в преддверии очной встречи команд в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Оба используют как профильную схему 4–3–3. Но интерпретации схем разные. Не только потому что у Лички подбор игроков в «Динамо» более мастеровитый, речь идёт о том, как эту схему интерпретировать. У Лички больше основано взаимодействие на исполнительском мастерстве, на видении игроков. А у Карпина взаимодействие основано на паттернах, алгоритмах, которые Карпин навязывает команде, отрабатывает в тренировочном процессе и потом это реализует в игре», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Динамо» и «Ростовом» пройдёт в Москве 29 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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