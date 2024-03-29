Григорян сравнил стили игры «Динамо» Лички и «Ростова» Карпина

Бывший тренер ряда российских клубов Александр Григорян сравнил стили игры московского «Динамо» под руководством Марцела Лички и футбольного клуба «Ростов» под предводительством Валерия Карпина в преддверии очной встречи команд в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Оба используют как профильную схему 4–3–3. Но интерпретации схем разные. Не только потому что у Лички подбор игроков в «Динамо» более мастеровитый, речь идёт о том, как эту схему интерпретировать. У Лички больше основано взаимодействие на исполнительском мастерстве, на видении игроков. А у Карпина взаимодействие основано на паттернах, алгоритмах, которые Карпин навязывает команде, отрабатывает в тренировочном процессе и потом это реализует в игре», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Динамо» и «Ростовом» пройдёт в Москве 29 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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