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Мостовой: для «Динамо» было бы здорово поспать хотя бы одну ночь на первом месте

Мостовой: для «Динамо» было бы здорово поспать хотя бы одну ночь на первом месте
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

«В игре с «Ростовом» для меня фаворит «Динамо», которое для многих на удивление вклинивается в гонку за чемпионство. Любая потеря очков для любой команды из первой пятёрки несёт за собой отставание. «Ростов» находится там, где и должен быть — в середине таблицы. Но «Ростов» выиграет пару матчей — уже в пятёрке.

Даже не помню, когда «Динамо» последний раз было на первом месте. Так что для «Динамо» было бы здорово поспать хотя бы одну ночь на первом месте. Ясно, что в игре может произойти всё что угодно. Иногда не знаешь, что может случиться. В эту минуту для меня «Динамо» — фаворит. А в игре запустят на первых минутах, и всё будем по-другому», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между «Динамо» и «Ростовом» пройдёт в Москве 29 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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