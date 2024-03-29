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«Это смешно». Зырянов – о мнении про договорные матчи «Зенита» с «Баварией» в Кубке УЕФА

«Это смешно». Зырянов – о мнении про договорные матчи «Зенита» с «Баварией» в Кубке УЕФА
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Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал мнение о том, что сине-бело-голубые сыграли договорные матчи с мюнхенской «Баварией» в рамках розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008. Напомним, команды встречались на стадии 1/2 финала турнира. Первый матч завершился вничью 1:1, а во второй игре «Зенит» одержал разгромную победу — 4:0.

«Читал ли истории про то, что «Зенит» купил матч с «Баварией»? Да, конечно, читал. Обсуждалось ли это в команде? Нет, а зачем? Ну это смешно как бы. Вы представляете купить «Баварию». «Зенит» и купить «Баварию» — сказал Зырянов в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, «Зенит» стал победителем Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008. В финальном матче сине-бело-голубые одолели шотландский «Рейнджерс» (2:0).

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