«Им похрен вообще». Зырянов – о разнице между российскими и иностранными тренерами в РПЛ

Бывший футболист Константин Зырянов, занимающий должность советника председателя правления «Зенита», назвал главную разницу между иностранными и российскими тренерами в РПЛ.

«Сильный ли контраст между методами работы отечественных тренеров и иностранцев? Есть, конечно, различия большие, потому что это сразу видно из психологии. Человек, который приезжает сюда из-за границы на большие деньги, ему по большому счёту плевать, уволят его через неделю или две. Он получит свои деньги и уедет.

А наш специалист понимает, что если его уволят через неделю, то ему будет сложнее найти работу здесь. Поэтому он и скован. Почему все говорят, что они приехали, у нас менталитет поменялся, мы стали более свободными. Да потому что тренеру похрен вообще. И он футболистам передаёт это: «Ребят, играйте в футбол, мне похрен на вас, и вам должно быть похрен на всех, выходите и играйте». А наш весь зажатый: «Сегодня надо выиграть, сегодня надо выиграть». Поэтому вот так. Я, конечно, утрирую, но всё так и есть», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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