Хау — о нарушении Тонали правил о ставках: Сандро болен, не нужно его наказывать

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о полузащитнике своей команды Сандро Тонали. Напомним, накануне Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила итальянского хавбека «сорок» в 50 новых нарушениях правил о ставках.

«Сандро Тонали действительно достаточно настрадался. Эта болезнь не исчезла, когда он переехал в Англию… И люди должны смотреть на это именно так, а не давить на него и наказывать его ещё больше, потому что я не думаю, что это отражает корень всей проблемы», — приводит слова Хау известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В октябре итальянский футболист получил 10-месячную дисквалификацию по причине совершения им нелегальных ставок. Теперь Тонали пропустит оставшуюся часть сезона английской Премьер-лиги, а также чемпионат Европы — 2024.

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