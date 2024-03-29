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Салтыков: Европа? Пока хочу играть в России, состояться как футболист тут

Салтыков: Европа? Пока хочу играть в России, состояться как футболист тут
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Нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», Никита Салтыков высказался о возможном переходе в европейский чемпионат.

«Не хочется говорить о других лигах. Пока хочу играть в России, состояться как футболист тут», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, Никита Салтыков официально покинул самарский клуб «Крылья Советов» в январе. Он перешёл в московский «Локомотив». Соглашение железнодорожников с игроком рассчитано до 2028 года. До конца этого сезона Салтыков будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 23 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салтыкова в € 3 млн.

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