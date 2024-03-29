«Ну, все собутыльники». Зырянов — о том, с кем лучше всего общался в «Зените»

Бывший футболист Константин Зырянов, занимающий должность советника председателя правления «Зенита», рассказал, с кем у него были самые близкие отношения во времена выступлений в клубе из Санкт-Петербурга.

«Топ-3 человека, с которыми лучше всего общался в «Зените»? Это Широков, вне сомнения, да. Больше общался с Радимовым. Ну, естественно, Погребняк, Витя Файзулин. Ну, все собутыльники (смеётся)», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Напомним, с 2007 по 2017 год Зырянов выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Отметим, что с 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».