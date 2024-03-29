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Спартак Гогниев: будущее? Я не комментирую сейчас ничего, нахожусь дома

Спартак Гогниев: будущее? Я не комментирую сейчас ничего, нахожусь дома
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Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и подмосковных «Химок» Спартак Гогниев ответил на вопрос о своём будущем. Специалист сейчас находится дома и не хочет давать интервью.

«Я не комментирую сейчас ничего, нахожусь дома и пока не хочу давать интервью», — приводит слова Гогниева «РБ Спорт».

Напомним, специалист был главным тренером «Алании» с июля 2019 года по май 2022 года. Под его руководством владикавказский коллектив провёл 109 матчей, одержал 61 победу, 21 раз сыграл вничью и потерпел 27 поражений.

На посту главного тренера «Химок» Спартак Гогниев пребывал с сентября 2022 года по апрель 2023 года. Под его руководством подмосковная команда провела 19 матчей, одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

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