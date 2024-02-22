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Спартак Гогниев выразил соболезнования в связи со смертью экс-тренера ЦСКА Жорже

Спартак Гогниев выразил соболезнования в связи со смертью экс-тренера ЦСКА Жорже
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Бывший главный тренер «Химок» и «Алании», а также бывший футболист московского ЦСКА Спартак Гогниев принёс соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера армейцев Артура Жорже. Напомним, специалист ушёл из жизни сегодня, 22 февраля.

«Хочется выразить слова соболезнования родственникам. Я застал его в ЦСКА. У него был такой футбол, что со сближенными воротами постоянно играли. Что можно сказать по этому поводу… Царство небесное», — сказал Гогниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Жорже завершил тренерскую карьеру в возрасте 69 лет. Помимо ЦСКА он возглавлял «Бенфику», сборные Камеруна, Швейцарии и Португалии, «Порту», «ПСЖ», «Витесс», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и ряд других клубов.

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