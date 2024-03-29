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«Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана, разгромив «Кяпаз» в 28-м туре

«Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана, разгромив «Кяпаз» в 28-м туре
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Разгромив «Кяпаз» в 28-м туре чемпионата Азербайджана со счётом 6:1, «Карабах» досрочно оформил чемпионство в национальном первенстве.

Азербайджан - Премьер-лига . 28-й тур
29 марта 2024, пятница. 18:00 МСК
Кяпаз
Гянджа
Окончен
1 : 6
Карабах
Агдам
0:1 Ромау – 21'     0:2 Жунинью – 52'     0:3 Жунинью – 56'     0:4 Гусейнов – 65'     0:5 Джафаргулиев – 69'     0:6 Джиджа – 88'     1:6 Фалль – 90'    

После 28 туров чемпионата Азербайджана «Карабах» набрал 69 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице бакинского клуба «Нефтчи» на 26 очков. До конча национального первенства Азербайджана осталось восемь туров, в которых «Нефтчи» сможет набрать максимум 24 балла.

Напомним, основным вратарём «Карабаха» является российский вратарь Андрей Лунёв, который в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах чемпионата Азербайджана. В пяти из этих 14 матчах Лунёв отыграл на ноль.

В следующем туре «Карабах» встретится с «Сабаилом». Матч состоится шестого апреля в 19:00 мск.

Турнирная таблица чемпионата Азербайджана
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