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«Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана, разгромив «Кяпаз» в 28-м туре

Разгромив «Кяпаз» в 28-м туре чемпионата Азербайджана со счётом 6:1, «Карабах» досрочно оформил чемпионство в национальном первенстве.

После 28 туров чемпионата Азербайджана «Карабах» набрал 69 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице бакинского клуба «Нефтчи» на 26 очков. До конча национального первенства Азербайджана осталось восемь туров, в которых «Нефтчи» сможет набрать максимум 24 балла.

Напомним, основным вратарём «Карабаха» является российский вратарь Андрей Лунёв, который в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах чемпионата Азербайджана. В пяти из этих 14 матчах Лунёв отыграл на ноль.

В следующем туре «Карабах» встретится с «Сабаилом». Матч состоится шестого апреля в 19:00 мск.