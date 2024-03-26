Лунёв рассказал о критике в свой адрес после перехода в «Карабах»

Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунёв рассказал о критике в свой адрес после перехода в азербайджанский клуб.

«Думаю, когда я ушёл в «Байер», было не так много хейта. Хейт появился потом, когда у меня в Леверкузене ничего не получалось — и не получилось. В первую очередь я не достиг своих целей по объективным и субъективным причинам.

И, наверное, ещё больше хейта было, когда я непосредственно пошёл в «Карабах». Я просто особо не слежу, но что‑то до меня доносилось. Люди имеют право на своё мнение. Что мне с этим делать? У меня своя жизнь», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Экс-голкипер «Зенита» Лунёв был футболистом немецкого «Байера» с 2021 по 2023 год, однако так и не смог закрепиться в этой команде, сыграв за неё лишь в трёх матчах. В августе 2023-го 32-летний российский вратарь подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей за клуб во всех турнирах с 32 пропущенными мячами. При этом в восьми играх Андрей не пропустил ни одного гола.

В нынешнем сезоне «Карабах» набрал 66 очков за 27 туров и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Азербайджана.