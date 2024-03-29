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Андрей Лунёв стал чемпионом Азербайджана в составе «Карабаха»

Андрей Лунёв стал чемпионом Азербайджана в составе «Карабаха»
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После того как «Карабах», в котором играет российский вратарь Андрей Лунёв, в 28-м туре национального первенства Азербайджана разгромил «Кяпаз» со счётом 6:1, он досрочно стал чемпионом этой страны.

После 28 туров чемпионата Азербайджана «Карабах» набрал 69 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице бакинского клуба «Нефтчи» на 26 очков. До конца национального первенства Азербайджана осталось восемь туров, в которых «Нефтчи» сможет набрать максимум 24 очка.

Напомним, российский футболист присоединился к «Карабаху» минувшим летом. За этот период он принял участие в 14 матчах чемпионата Азербайджана, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Азербайджан - Премьер-лига . 28-й тур
29 марта 2024, пятница. 18:00 МСК
Кяпаз
Гянджа
Окончен
1 : 6
Карабах
Агдам
0:1 Ромау – 21'     0:2 Жунинью – 52'     0:3 Жунинью – 56'     0:4 Гусейнов – 65'     0:5 Джафаргулиев – 69'     0:6 Джиджа – 88'     1:6 Фалль – 90'    

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Турнирная таблица чемпионата Азербайджана
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