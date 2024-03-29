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Вратарь «Зенита» Васютин: увольнение Ивича удивило весь футбольный мир в России

Вратарь «Зенита» Васютин: увольнение Ивича удивило весь футбольный мир в России
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Вратарь «Зенита» Александр Васютин (на фото слева) ответил на вопрос, удивил ли его спад «Краснодара» после зимней паузы в чемпионате России.

«Сложно сказать – особенно относительно результатов, но увольнение [Ивича], думаю, удивило весь футбольный мир в России. Это было неожиданно, но это, честно говоря, не наше дело. Мы не лезем на чужую кухню, мы концентрируемся на своих делах», — приводит слова Васютина «Спорт день за днём».

Напомним, после завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавлял турнирную таблицу. Однако в связи с неудачными результатами «быков» после возобновления РПЛ 13 марта был уволен сербский специалист Владимир Ивич, возглавлявший команду с начала минувшего года.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 40 очков и занимает первое место. В свою очередь, «Краснодар» заработал 39 очков и расположился на второй строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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