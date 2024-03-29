Васютин: «Зениту» повезло с жеребьёвкой в Кубке. «Спартак» – хороший соперник

Голкипер «Зенита» Александр Васютин высказался о предстоящих матчах 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Первая игра состоится в среду, 3 апреля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 20:30 мск. Напомним, в четвертьфинале сине-бело-голубые оказались сильнее «Динамо» (0:1, 2:0), а «Спартак» прошёл «Оренбург» (0:1, 3:1).

«Удалось ли показать после зимней паузы то, что готовилось на сборах? Конечно. Я думаю, результаты говорят сами за себя. Единственное, хотелось обыграть «Спартак», но нам повезло с жеребьёвкой в Кубке России – у нас будет возможность провести ещё [как минимум] два матча со «Спартаком». Я считаю, что «Спартак» – хороший соперник под эту стадию. Мне ещё вдвойне приятно, что это кубковый матч – ждём полный стадион и активную поддержку», — приводит слова Васютина издание «Спорт день за днём».

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше