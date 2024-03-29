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Гендиректор «Динамо»: в чемпионской гонке для нас ещё ничего не потеряно

Гендиректор «Динамо»: в чемпионской гонке для нас ещё ничего не потеряно
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров считает, что, несмотря на разгромное поражение в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» со счётом 1:4, бело-голубые по-прежнему участвуют в чемпионской гонке.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«Цели «Динамо» — выигрывать в каждом матче и бороться за самые высокие места. Что касается чемпионской гонки, то впереди ещё девять туров — ничего не потеряно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка, однако у сине-бело-голубых есть ещё игра в запасе.

Турнирная таблица РПЛ
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