Гендиректор «Динамо» Пивоваров заявил, что матчи РПЛ начнут транслировать в Китае

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ) в тестовом режиме покажут на территории Китая.

«Идея с трансляциями РПЛ в Китае не новая. Китайские видеоресурсы неоднократно предлагали РПЛ транслировать игры нашего чемпионата на китайскую аудиторию. В среду на правлении РПЛ мы рассматривали одно из таких предложений и решили, что начать стоит с пилотных трансляций РПЛ на территории Китая, в том числе показать уже матчи текущего сезона. Далее нужно будет посмотреть показатели по аудитории, от чего и зависит стоимость возможного контракта. После этого логично провести тендер среди заинтересованных», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

По итогам 20 туров в чемпионате России на первое место в турнирной таблице вышел петербургский «Зенит», на счету которого 40 очков. «Краснодар», набравший 39 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ остались «Балтика» и «Сочи». В активе калининградской команды 14 очков после 20 сыгранных матчей. Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 13 очками.

Фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили файер-шоу после матча: