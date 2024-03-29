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Игрок «Ростова» Щетинин отмечается результативными действиями в трёх матчах РПЛ подряд

Игрок «Ростова» Щетинин отмечается результативными действиями в трёх матчах РПЛ подряд
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Гол атакующего полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина в ворота московского «Динамо» в минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сделал его футболистом, отметившимся результативными действиями в трёх матчах чемпионата России подряд. Об этом информирует Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

В матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) 22-летний полузащитник отметился результативной передачей. В игре 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1) Щетинин также сделал ассист.

Всего в нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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