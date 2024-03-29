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«Ростов» — единственная команда в РПЛ, которая не теряет очки в 2024 году

«Ростов» — единственная команда в РПЛ, которая не теряет очки в 2024 году
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Обыграв московское «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, «Ростов» стал единственной командой в чемпионате России, не потерявшей очки в 2024 году. Об этом информирует Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

До этого тура «Динамо» также не теряло очки в 2024 году.

В 2024 году подопечные Валерия Карпина набрали девять очков из девяти возможных. В матче 19-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0. В игре 20-го тура РПЛ ростовчане выиграли у «Краснодара» со счётом 2:1.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В следующем туре подопечные Карпина встретятся с «Сочи». Эта игра состоится 6 апреля и пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Турнирная таблица РПЛ
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