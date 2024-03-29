«Ростов» — единственная команда в РПЛ, которая не теряет очки в 2024 году

Обыграв московское «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, «Ростов» стал единственной командой в чемпионате России, не потерявшей очки в 2024 году. Об этом информирует Opta Sports.

До этого тура «Динамо» также не теряло очки в 2024 году.

В 2024 году подопечные Валерия Карпина набрали девять очков из девяти возможных. В матче 19-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0. В игре 20-го тура РПЛ ростовчане выиграли у «Краснодара» со счётом 2:1.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В следующем туре подопечные Карпина встретятся с «Сочи». Эта игра состоится 6 апреля и пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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