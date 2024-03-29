Переводчик «Динамо», переживший теракт в «Крокусе», рассказал, как спасся

Переводчик Артём Журавлёв, работающий в московском «Динамо», поделился воспоминаниями о теракте в «Крокусе». Журавлёв сумел сбежать из концертного зала.

«Хотел бы выразить соболезнования всем родственникам погибших и пожелать скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Чтобы никогда такое больше в жизни не повторялось. Что касается меня, то я находился в концертном зале, на балконе, сидел на самом последнем ряду. Зашёл в зал минут за пять до начала теракта.

Я был один. Вместе с сидевшими рядом людьми мы услышали выстрелы, автоматная очередь. Сначала не придали этому особого значения — подумали, что такие хлопки или фейерверки. В итоге выстрелы становились всё ближе и ближе. Люди начали нервничать. А потом женщина, которая проверяет билеты, нам сказала, чтобы мы спускались на сцену. Люди выходили через сцену, а мы были на самом верху. Когда мы пошли, ворвались люди с автоматами и начали стрелять по людям. Тогда все легли между креслами.

Я точно не помню, сколько это продолжалось. Внизу в партере лежавший рядом сказал: «Давайте отсюда уходить, иначе нас тут либо перестреляют, либо мы сгорим». Мы все организованно вышли, и не было никакой паники. Искали эвакуационный выход — в итоге спустились вниз. Прошли через какое-то подсобное помещение и вышли на улицу со двора. Потом всей толпой побежали, хотелось как можно дальше находиться оттуда», — передаёт слова Журавлева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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