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Зидан не станет новым тренером «Баварии» после ухода Тухеля — журналист Плеттенберг

Зидан не станет новым тренером «Баварии» после ухода Тухеля — журналист Плеттенберг
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Руководство «Баварии» не рассматривает французского специалиста Зинедина Зидана на пост нового главного тренера мюнхенского клуба после того, как по окончании нынешнего сезона его покинет Томас Тухель. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «Баварии» не изъявляют желания сформировать связку Зидан — Рибери, в которой последней занял бы должность помощника французского тренера.

Подчёркивается, что на текущий момент главными кандидатами на то, чтобы возглавить мюнхенский клуб, являются тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби и наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман.

Напомним, вчера, 28 марта, в СМИ появилась информация, что Зидан является одним из основных претендентов на пост нового тренера «Баварии».

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