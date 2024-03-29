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Bild: «Бавария» рассматривает Зинедина Зидана в качестве нового тренера команды

Bild: «Бавария» рассматривает Зинедина Зидана в качестве нового тренера команды
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«Бавария» рассматривает французского специалиста Зинедина Зидана в качестве одного из основных кандидатов на должность нового главного тренера мюнхенского клуба, которая станет вакантной после того, как её покинет Томас Тухель по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, на текущий момент между сторонами ещё не было прямых контактов. Сам Зидан с интересом рассматривает возможность возглавить «Баварию», поскольку считает, что она похожа на мадридский «Реал», с которым француз добивался успехов. Эта команда также обладает большой историей и готова предложить прекрасные условия труда.

Подчёркивается, что руководство «Баварии» хочет, чтобы помощником Зидана стал бывший вингер мюнхенского клуба Франк Рибери.

Напомним, Зидан не занимался тренерской деятельностью с 2021 года, когда он покинул «Реал».

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