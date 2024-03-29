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Дебютант сборной Армении Аванесян: Сперцян и Севикян помогли с адаптацией в команде

Дебютант сборной Армении Аванесян: Сперцян и Севикян помогли с адаптацией в команде
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Дебютант сборной Армении и футболист калининградской «Балтики» Тигран Аванесян рассказал, что Эдуард Сперцян и Эдгар Севикян помогли ему с адаптацией в национальной команде.

«Помогли ли с адаптацией Сперцян и Севикян? Да, эти ребята поопытнее меня. У нас небольшая разница в возрасте, но они имеют опыт игры в РПЛ и на международной арене. Помимо того, что они очень хорошие игроки, так они ещё и очень скромные ребята. Хорошие люди. С первого дня оба мне помогли влиться в коллектив. С адаптацией проблем не было», — приводит слова Аванесяна Metaratings.

Напомним, Аванесян дебютировал за сборную Армению в товарищеском матче с национальной командой Чехии 26 марта. Он вышел на поле на 81-й минуте встречи. Чехи выиграли — 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Армения
0:1 Севикян – 14'     1:1 Крейчи – 45'     2:1 Хоры – 78'    
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