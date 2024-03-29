Дебютант сборной Армении Аванесян: Сперцян и Севикян помогли с адаптацией в команде

Дебютант сборной Армении и футболист калининградской «Балтики» Тигран Аванесян рассказал, что Эдуард Сперцян и Эдгар Севикян помогли ему с адаптацией в национальной команде.

«Помогли ли с адаптацией Сперцян и Севикян? Да, эти ребята поопытнее меня. У нас небольшая разница в возрасте, но они имеют опыт игры в РПЛ и на международной арене. Помимо того, что они очень хорошие игроки, так они ещё и очень скромные ребята. Хорошие люди. С первого дня оба мне помогли влиться в коллектив. С адаптацией проблем не было», — приводит слова Аванесяна Metaratings.

Напомним, Аванесян дебютировал за сборную Армению в товарищеском матче с национальной командой Чехии 26 марта. Он вышел на поле на 81-й минуте встречи. Чехи выиграли — 2:1.