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Чилаверт — о Винисиусе: хочет, чтобы чернокожие жили лучше? А белокожим покончить с собой?

Чилаверт — о Винисиусе: хочет, чтобы чернокожие жили лучше? А белокожим покончить с собой?
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Бывший парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт вновь негативно высказался в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Ранее Чилаверт призвал бразильца «не быть слабаком», отреагировав на его слёзы на пресс-конференции.

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«Для чего он начал плакать? Он хочет, чтобы чернокожие люди могли жить лучше, но что делать белым? Им нужно покончить с собой? Мы не должны искажать ситуацию. Дискриминация существует во всём мире. Когда я приехал из Парагвая, меня называли голодным, обвиняли в воровстве денег.

В своих соцсетях я написал, что футбол — для мужчин. Когда в Парагвае говорят «не будь слабаком» (в оригинале использовано другое слово. — Прим. «Чемпионата»), то это вовсе не уничижительно. Он начал плакать на камеру… Но ведь он сам первый атакует соперников.

Когда бразильская полиция избивала аргентинских болельщиков, где был Винисиус, являющийся примером для Бразилии? Они били мальчиков, женщин и стариков», — приводит слова Чилаверта AS cо ссылкой на Splendid AM.

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