«Нельзя это нормализовывать». Игрок «Брентфорда» Мопе — о расизме в адрес Винисиуса

Нападающий «Брентфорда» Ниль Мопе выступил в поддержку крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, регулярно подвергающегося оскорблениям на расовой почве.

«Независимо от того, что вы делаете на поле для того, чтобы получить преимущество над соперником, это никогда не будет оправданием для проявления расовой дискриминации. Такую реакцию невозможно нормализовывать. Мы всегда должны открыто высказываться и бороться с дискриминацией», — написал Мопе в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Винисиус периодически подвергается оскорблениям со стороны болельщиков соперников «Реала». Один из наиболее известных случаев произошёл во время матча 35-го тура чемпионата Испании в минувшем сезоне с «Валенсией» (1:0). Тогда несколько фанатов «летучих мышей» кричали «обезьяна» в адрес Винисиуса.