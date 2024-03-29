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Игрок «Балтики» Аванесян: Калининград 25 лет ждал выхода в РПЛ, мы не можем сразу вылететь

Игрок «Балтики» Аванесян: Калининград 25 лет ждал выхода в РПЛ, мы не можем сразу вылететь
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Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян ответил на вопрос о том, какие шансы у калининградской команды не покинуть чемпионат России по окончании нынешнего сезона.

«Я оптимист, привык верить в лучшее. Тяжело сейчас что-то спрогнозировать. Никто не собирается бросать вёсла, до последнего будем бороться, чтобы сохранить прописку. Калининград 25 лет ждал выхода в РПЛ, мы не можем сразу вылететь. В оставшихся играх будем бороться и делать всё возможное, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Аванесяна Metaratings.

Напомним, после 20 матчей Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 14 очков и на текущий момент занимает 15-е место, находясь в зоне вылета.

В нынешнем сезоне Аванесян принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

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