«Непередаваемые эмоции». Игрок «Балтики» Аванесян высказался о дебюте за сборную Армении

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян поделился эмоциями от дебюта в составе сборной Армении, состоявшегося в товарищеском матче с чешской национальной командой (2:1).

«Непередаваемые эмоции. Очень рад, что дебютировал за национальную команду. Это честь для каждого армянского футболиста играть за сборную своей страны. Спасибо тренерскому штабу за доверие и возможность дебютировать на международной арене. Как только я поменял гражданство, у меня была главная задача попасть в основную сборную. Одна ступень уже пройдена, дебют есть. Это только начало, хочется дальше закрепляться в основной сборной и помогать команде», — приводит слова Аванесяна Metararatings.

Напомним, Аванесян вышел на поле на 81-й минуте встречи.

На 14-й минуте игры счёт в матче открыл нападающий сборной Армении Эдгар Севикян. На 45-й минуте защитник сборной Чехии Ладислав Крейчи сравнял счёт в матче. На 78-й минуте чешский нападающий Томаш Хоры забил победный гол чешской национальной команды.

В нынешнем Аванесян сезоне принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.