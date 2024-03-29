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MD: «Барселона» имеет преимущество перед топ-клубами в подписании Мессиньо

MD: «Барселона» имеет преимущество перед топ-клубами в подписании Мессиньо
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16-летний вингер бразильского «Палмейраса» Эстевао Виллиан, получивший за свою игру прозвище Мессиньо, продолжает находиться на радаре ведущих клубов Европы. Сам футболист хотел бы перейти в «Барселону», которая пытается наладить контракт с его стороной. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, именно желание Виллиана продолжить карьеру в испанском клубе даёт сине-гранатовым преимущество перед другими командами, в числе которых «ПСЖ» и два представителя Манчестера. У «Барселоны» нет возможности подписать Эстевао здесь и сейчас, но представители клуба, находящиеся без ума от игры футболиста, ведут переговоры с его представителями, чтобы допустить подобную сделку в дальнейшем. Однако «Барселоне» по-прежнему нужно будет договориться с «Палмейрасом».

В январе 2024 года Эстевао был переведён в первую команду бразильского клуба, за которую в пяти матчах отдал результативную передачу.

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