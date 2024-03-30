Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны суммы агентских вознаграждений клубов РПЛ за 2023 год

Стали известны суммы агентских вознаграждений клубов РПЛ за 2023 год
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал информацию о сумме вознаграждений, выплаченных футбольным агентам в 2023 году.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам в 2023 году, составила 1 304 042 955 рублей, $ 2 557 883, € 28 783 734, 2 352 780 юаней, из которых:

1. АО «ФК «Спартак-Москва» – 200 653 390 рублей, € 3 640 264, 2 352 780 юаней;
2. АО «ФК «Динамо-Москва» – 59 552 256 рублей, € 7 637 627, $ 500 000;
3. АО «ФК «Локомотив» – 242 088 818 рублей;
4. АО «ПФК ЦСКА» – € 5 665 995, $ 1 242 603;
5. АО ФК «Ростов» – 185 223 494 рубля;
6. АО «ФК «Зенит» – 33 750 000 рублей, € 8 983 800;
7. ООО «ФК «Краснодар» – 29 472 784 рубля, € 496 875, $ 815 280;
8. АО ПФК «Крылья Советов» – 101 063 637 рублей, € 887 234;
9. АНО «ФК «Оренбург» – 32 500 000 рублей, € 870 000;
10. ООО «ФК «Сочи» – 97 950 000 рублей, € 75 000;
11. АНО «ФК «Химки» – 16 998 667 рублей; € 193 189;
12. АНО «ФК «Пари Нижний Новгород» – 127 059 380 рублей;
13. ООО «ФК «Алания Владикавказ» – 16 403 905 рублей;
14. АО ФК «Торпедо Москва» – 88 009 692 рубля, € 293 750;
15. АО «ФК «Балтика» – 30 067 114 рублей; € 40 000;
16. АНО «ФК «Акрон» – 530 000 рублей;
17. АНО «Футбол-Хоккей» – 1 225 251 рубль;
18. «ФК «СКА-Хабаровск» – 10 550 000 рублей;
19. ООО «ФК «Родина» – 15 944 567 рублей;
20. АО ФК «Урал» – 15 000 000 рублей.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам в 2023 году футболистами, составила 332 149 730 рублей.

Таким образом, общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам в 2023 году, составила: 1 636 192 685 рублей, $ 2 557 883, € 28 783 734, 2 352 780 юаней.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет петербургский «Зенит», набравший 40 очков в 20 матчах. Занимающий второе место «Краснодар» отстаёт от сине-бело-голубых на одно очко. На третьей строчке таблицы с 38 очками в 21 матче находится московское «Динамо», 29 марта бело-голубые уступили на своём поле «Ростову» со счётом 1:4 в игре 22-го тура РПЛ.

Материалы по теме
Директор по коммерции РФС Фимушкин: возвращение пива на стадионы финансово переоценено
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android