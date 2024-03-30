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Стали известны суммы агентских вознаграждений клубов РПЛ за 2023 год

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал информацию о сумме вознаграждений, выплаченных футбольным агентам в 2023 году.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам в 2023 году, составила 1 304 042 955 рублей, $ 2 557 883, € 28 783 734, 2 352 780 юаней, из которых:

1. АО «ФК «Спартак-Москва» – 200 653 390 рублей, € 3 640 264, 2 352 780 юаней;

2. АО «ФК «Динамо-Москва» – 59 552 256 рублей, € 7 637 627, $ 500 000;

3. АО «ФК «Локомотив» – 242 088 818 рублей;

4. АО «ПФК ЦСКА» – € 5 665 995, $ 1 242 603;

5. АО ФК «Ростов» – 185 223 494 рубля;

6. АО «ФК «Зенит» – 33 750 000 рублей, € 8 983 800;

7. ООО «ФК «Краснодар» – 29 472 784 рубля, € 496 875, $ 815 280;

8. АО ПФК «Крылья Советов» – 101 063 637 рублей, € 887 234;

9. АНО «ФК «Оренбург» – 32 500 000 рублей, € 870 000;

10. ООО «ФК «Сочи» – 97 950 000 рублей, € 75 000;

11. АНО «ФК «Химки» – 16 998 667 рублей; € 193 189;

12. АНО «ФК «Пари Нижний Новгород» – 127 059 380 рублей;

13. ООО «ФК «Алания Владикавказ» – 16 403 905 рублей;

14. АО ФК «Торпедо Москва» – 88 009 692 рубля, € 293 750;

15. АО «ФК «Балтика» – 30 067 114 рублей; € 40 000;

16. АНО «ФК «Акрон» – 530 000 рублей;

17. АНО «Футбол-Хоккей» – 1 225 251 рубль;

18. «ФК «СКА-Хабаровск» – 10 550 000 рублей;

19. ООО «ФК «Родина» – 15 944 567 рублей;

20. АО ФК «Урал» – 15 000 000 рублей.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам в 2023 году футболистами, составила 332 149 730 рублей.

Таким образом, общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам в 2023 году, составила: 1 636 192 685 рублей, $ 2 557 883, € 28 783 734, 2 352 780 юаней.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет петербургский «Зенит», набравший 40 очков в 20 матчах. Занимающий второе место «Краснодар» отстаёт от сине-бело-голубых на одно очко. На третьей строчке таблицы с 38 очками в 21 матче находится московское «Динамо», 29 марта бело-голубые уступили на своём поле «Ростову» со счётом 1:4 в игре 22-го тура РПЛ.