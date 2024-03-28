Директор по коммерции РФС Фимушкин: возвращение пива на стадионы финансово переоценено

Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин высказался о возможном возвращении продажи пива на стадионах.

«С точки зрения коммерции возможное возвращение пива немного переоценено. Доходная часть от продажи напитка на стадионе не такая большая. Всё это можно посчитать: стоимость и себестоимость пива, сколько его можно продать, всё это умножить на посещаемость. И мы, и клубы считали. Доходы непосредственно от продажи не такие большие», — приводит слова Фимушкина «РБ Спорт».

Продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях в России запрещена с 2005 года. За год до этого на стадионах и по телевидению была ограничена реклама пива. Это было сделано для того, чтобы болельщики не устраивали беспорядки после употребления спиртного. Временно пиво вернулось на российские стадионы в 2018 году во время чемпионата мира, так как мероприятие организовывала ФИФА и турнир должен был полностью соответствовать международным стандартам.

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