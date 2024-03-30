«Ростов» в матче 22-го тура с «Динамо» одержал первую выездную победу в текущем сезоне РПЛ

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов» завершился крупной победой гостей со счётом 4:1. В составе жёлто-синих отличились полузащитник Кирилл Щетинин, опорный хавбек Данил Глебов и иранский вингер Мохаммад Мохеби, на счету которого два забитых мяча и результативный пас. Гол престижа бело-голубых забил на 79-й минуте игры бразильский полузащитник Бителло.

Эта победа стала для «Ростова» первой в текущем розыгрыше чемпионата России, одержанной на выезде. В девяти предыдущих гостевых встречах нынешнего сезона РПЛ дончане трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В промежуточной турнирной таблице по ходу 22-го тура «Ростов» поднялся с десятого места на седьмое, набрав 30 очков в 21 матче.

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